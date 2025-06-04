Активіст Шабунін критикує схему ухилення від мобілізації, якою сам же і скористався - ЗМІ

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, який раніше скористався схемою фіктивної мобілізації для зупинки розгляду власної кримінальної справи у суді, тепер критикує застосування цієї ж схеми корупціонерами. Про це пише журналіст Володимир Бойко.

"Схема Шабуніна" полягає в тому, що підозрюваний/обвинувачений домовляється з командиром якоїсь військової частини й фіктивно мобілізується. А слідчому або в суд адвокат "мобілізованого" подає клопотання про зупинення провадження – аж доки або війна закінчиться, або сплине строк притягнення до кримінальної відповідальності