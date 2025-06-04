Активист Шабунин критикует схему уклонения от мобилизации, которой сам же и воспользовался – СМИ

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, ранее воспользовавшись схемой фиктивной мобилизации для остановки рассмотрения собственного уголовного дела в суде, теперь критикует применение этой же схемы коррупционерами. Об этом пишет журналист Владимир Бойко.

"Схема Шабунина" состоит в том, что подозреваемый/обвиняемый договаривается с командиром какой-то воинской части и фиктивно мобилизуется. А следователю или в суд адвокат "мобилизованного" подает ходатайство об остановке производства – пока война закончится, или истечет срок привлечения к уголовной ответственности