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Активист Шабунин критикует схему уклонения от мобилизации, которой сам же и воспользовался – СМИ

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Виталий Шабунин, избежавший наказания из-за фиктивной мобилизации, теперь критикует коррупционеров за использование этой же схемы. ГБР расследует дела по его уклонению от мобилизации.

Активист Шабунин критикует схему уклонения от мобилизации, которой сам же и воспользовался – СМИ

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, ранее воспользовавшись схемой фиктивной мобилизации для остановки рассмотрения собственного уголовного дела в суде, теперь критикует применение этой же схемы коррупционерами. Об этом пишет журналист Владимир Бойко.

"Схема Шабунина" состоит в том, что подозреваемый/обвиняемый договаривается с командиром какой-то воинской части и фиктивно мобилизуется. А следователю или в суд адвокат "мобилизованного" подает ходатайство об остановке производства – пока война закончится, или истечет срок привлечения к уголовной ответственности

- пишет Бойко.

По его данным, впервые эта схема была использована юристом ЦПК по делу об избиении Шабуниным блоггера Филимоненко в июне 2017 года.

Так, в июне 2023 года адвокат Шабунина подала в суд ходатайство о прекращении рассмотрения дела, поскольку обвиняемый якобы мобилизовался в батальон ТрО, находится на фронте, живет в окопах и не может прибыть в Киев для участия в судебном заседании. Такое затягивание позволяло впоследствии закрыть дело в связи с истечением сроков давности.

Бойко отмечает, что сначала Днепровский районный суд удовлетворил это ходатайство, но через год возобновил рассмотрение дела. "Суд обнаружил, что ни на каком фронте военнослужащий по мобилизации Шабунин никогда не был, а проживает в Киеве, пьянствует в столичных ресторанах и уклоняется от военной службы", - отмечает журналист.

Следующее заседание суда назначено на 10 июня 2025 г.

"После того, как "схема Шабунина" относительно самого Шабунина не сработала, уклонист Шабунин прозрел и стал на все заставки критиковать "схему Шабунина", которую придумала активистка ЦПК Щербан. Потому что, оказывается, самому Шабунину фиктивно мобилизоваться ради остановки уголовного производства можно, а другим – нельзя", - пишет Бойко.

Напомним, ГБР подозревает комбата киевской Теробороны, где фиктивно служил Шабунин и получал "боевые", в злоупотреблении служебным положением. Командиру объявлено о подозрении.

По данным СМИ, в ближайшее время Шабунину также должны сообщить о подозрении по делу о фиктивной службе в армии.

При этом ГБР расследует ряд уголовных дел в отношении Шабунина: в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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