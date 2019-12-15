Шаблістка Харлан виграла етап Кубка світу в США
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Українська шаблістка Ольга Харлан здобула перемогу на етапі Кубка світу у Солт-Лейк-Сіті (США). Про це повідомляє УНН із посиланням на НОК України.
Українка обіграла у фіналі китаянку Дзіаруй Кіан з рахунком 15:9. Такий саме рахунок Харлан мала під час поєдинку з француженкою Меріон Бруне у півфіналі.
Зазначимо, що сьогодні, 15 грудня, в Соль-Лейк-Сіті пройдуть командні змагання.
Нагадаємо, раніше Харлан отримала нагороду кращої спортсменки світу серед шаблісток.