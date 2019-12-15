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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 38141 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 101677 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 135176 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 139915 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 135416 просмотра

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5 марта, 15:49 • 168452 просмотра

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5 марта, 13:05 • 115288 просмотра

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Саблистка Харлан выиграла этап Кубка мира в США

Саблистка Харлан выиграла этап Кубка мира в США

Киев  •  УНН

 • 13400 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала победу на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Об этом сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Украинка обыграла в финале китаянку Дзиаруй Киан со счетом 15:9. Такой же счет Харлан имела во время поединка с француженкой Марион Бруне в полуфинале.

Отметим, что сегодня, 15 декабря, в Соль-Лейк-Сити пройдут командные соревнования.

Напомним, ранее Харлан получила награду лучшей спортсменки мира среди саблисток.

Украинские Национальные Новости

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