Саблистка Харлан выиграла этап Кубка мира в США

Украинка обыграла в финале китаянку Дзиаруй Киан со счетом 15:9. Такой же счет Харлан имела во время поединка с француженкой Марион Бруне в полуфинале.

Отметим, что сегодня, 15 декабря, в Соль-Лейк-Сити пройдут командные соревнования.

Напомним, ранее Харлан получила награду лучшей спортсменки мира среди саблисток.