Саблистка Харлан выиграла этап Кубка мира в США
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала победу на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Об этом сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Украинка обыграла в финале китаянку Дзиаруй Киан со счетом 15:9. Такой же счет Харлан имела во время поединка с француженкой Марион Бруне в полуфинале.
Отметим, что сегодня, 15 декабря, в Соль-Лейк-Сити пройдут командные соревнования.
Напомним, ранее Харлан получила награду лучшей спортсменки мира среди саблисток.