Сезон одного з європейських футбольних чемпіонатів визнано недійсним
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Футбольна асоціація Гібралтару оголосила, що сезон-2019/20 у чемпіонаті країни визнано недійсним, інформує УНН із посиланням на сайт асоціації.
"Після внутрішніх обговорень між Радою директорів ФА Гібралтару і Радою з управління і стратегії, а також обговорень з Асоціацією футбольної ліги Гібралтару було вирішено, що сезон Національної ліги Гібралтару 2019-2020 років буде оголошений недійсним, і тому, титул чемпіона Національної ліги залишиться вакантним без внутрішнього чемпіона", - сказано у заяві Футбольної асоціації Гібралтару.
Зазначається, що рішення буде повідомлено УЄФА разом з підтвердженням трьох клубів, які представляють Гібралтар на рівні клубних змаганнях УЄФА у наступному сезоні.
Додамо також, ФК "Європа" займав перше місце на момент призупинення змагань, випереджаючи найближчого суперника на п'ять балів.
Як повідомлялося раніше в УНН, "ПСЖ" визнають чемпіоном достроково завершеного чемпіонату Франції.