Сезон одного из европейских футбольных чемпионатов признан недействительным

"После внутренних обсуждений между Советом директоров ФА Гибралтара и Советом по управлению и стратегии, а также обсуждений с Ассоциацией футбольной лиги Гибралтара было решено, что сезон Национальной лиги Гибралтара 2019-2020 годов будет объявлен недействительным, и потому, титул чемпиона Национальной лиги останется вакантным без внутреннего чемпиона", - говорится в заявлении Футбольной ассоциации Гибралтара.

Отмечается, что решение будет сообщено УЕФА вместе с подтверждением трех клубов, представляющих Гибралтар на уровне клубных соревнованиях УЕФА в следующем сезоне.

Добавим также, ФК "Европа" занимал первое место на момент приостановления соревнований, опережая ближайшего соперника на пять баллов.

Как сообщалось ранее в УНН, "ПСЖ" признают чемпионом досрочно завершенного чемпионата Франции.