Сеул має намір заборонити підвали у будинках через жертв рекордної повені

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Столиця Південної Кореї прийняла рішення заборонити тісні підвальні квартири після того, як чотири людини потонули у підземних оселях під час повені, викликаної рекордними дощами. Про це УНН пише з посиланням на агенство Yonhap.