Сеул має намір заборонити підвали у будинках через жертв рекордної повені
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Столиця Південної Кореї прийняла рішення заборонити тісні підвальні квартири після того, як чотири людини потонули у підземних оселях під час повені, викликаної рекордними дощами. Про це УНН пише з посиланням на агенство Yonhap.
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Смерть людей, які застрягли у підвальній квартирі через повінь, викликала громадське обурення: цього тижня президент Юн Сок Йоль відвідав зруйнований будинок, перш ніж закликати чиновників зробити більше, щоб допомогти бідним і вразливим верствам населення під час стихійних лих.
Столичний уряд Сеула оголосив, що хоче позбутися крихітних, тісних підвальних квартир, відомих як «банджиха», які зазвичай дешеві в оренді, але схильні до вогкості та повеней.
За офіційними даними, у таких квартирах мешкає близько 200 000 домогосподарств, що становить близько п'яти відсотків житлового фонду південнокорейської столиці.
Сеул заявив, що припинить видачу дозволів на будівництво таких приміщень, одночасно наполягаючи на поступовій відмові від існуючих підвальних та напівпідвальних квартир.
Місто планує розпочати переговори з урядом країни щодо заборони використання підвалів чи напівпідвальних приміщень у житлових цілях.
Такі житла привернули увагу всього світу завдяки фільму Пон Джун Хо «Паразити», який отримав «Оскар» за найкращий фільм 2020 року, в якому розповідається про бідну сім'ю, яка живе у сирому підвальному будинку.
Додамо
За даними сеульського інформаційного агентства Yonhap, злива, що почалася в понеділок, стала найсильнішим дощем у Південній Кореї за 80 років.
Щонайменше семеро людей загинули в столичному районі Сеула, ще семеро зникли безвісти через сильний дощ.