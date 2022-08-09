Рекордна кількість опадів та повінь у Сеулі забрали життя семи людей. Синоптики попереджають, що це ще не кінець
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Станції метро і основні дороги опинилися під водою в південнокорейській столиці Сеулі після того, як рекордні дощі викликали сильну повінь, внаслідок якої щонайменше семеро людей загинули і ще семеро зникли безвісти, передає УНН.
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За даними сеульського інформаційного агентства Yonhap, злива, що почалася в понеділок, стала найсильнішим дощем у Південній Кореї за 80 років.
"Щонайменше семеро людей загинули в столичному районі Сеула, ще семеро зникли безвісти через сильний дощ", - повідомив представник міністерства внутрішніх справ Сеула.
У місцевих повідомленнях йдеться про те, що троє людей, які живуть у банджисі — тісні підвальні квартири, які прославилися завдяки оскароносному фільму Пон Джун Хо «Паразити», — включаючи підлітка, загинули, коли їхню квартиру затопило паводковими водами.
Згідно з даними Корейського метеорологічного управління, у понеділок у Каннамгу, багатому районі на півдні Сеула, випало 326,5 міліметра опадів.
Метеорологічне управління Кореї попередило мешканців Південної Кореї, щоб вони «остерігалися сильних дощів, поривів вітру, а також грому та блискавок у центральному регіоні» протягом наступних кількох днів.
У центральному регіоні, включаючи Сеул, до четверга прогнозується ще до 300 міліметрів дощу.
У вівторок транспорт у Південній Кореї майже не курсував, багато дорог і тунелів було закрито з міркувань безпеки, повідомляє Yonhap.
Наприкінці понеділка також повідомлялося про відключення електроенергії по всій столиці, тоді як деякі операції сеульського метро та залізничного сполучення були тимчасово порушені через сильний дощ.