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Рекордна кількість опадів та повінь у Сеулі забрали життя семи людей. Синоптики попереджають, що це ще не кінець

Рекордна кількість опадів та повінь у Сеулі забрали життя семи людей. Синоптики попереджають, що це ще не кінець

Київ • УНН

 • 268881 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Станції метро і основні дороги опинилися під водою в південнокорейській столиці Сеулі після того, як рекордні дощі викликали сильну повінь, внаслідок якої щонайменше семеро людей загинули і ще семеро зникли безвісти, передає УНН.

Деталі

За даними сеульського інформаційного агентства Yonhap, злива, що почалася в понеділок, стала найсильнішим дощем у Південній Кореї за 80 років.

"Щонайменше семеро людей загинули в столичному районі Сеула, ще семеро зникли безвісти через сильний дощ", - повідомив представник міністерства внутрішніх справ Сеула.

У місцевих повідомленнях йдеться про те, що троє людей, які живуть у банджисі — тісні підвальні квартири, які прославилися завдяки оскароносному фільму Пон Джун Хо «Паразити», — включаючи підлітка, загинули, коли їхню квартиру затопило паводковими водами.

Згідно з даними Корейського метеорологічного управління, у понеділок у Каннамгу, багатому районі на півдні Сеула, випало 326,5 міліметра опадів.

Метеорологічне управління Кореї попередило мешканців Південної Кореї, щоб вони «остерігалися сильних дощів, поривів вітру, а також грому та блискавок у центральному регіоні» протягом наступних кількох днів.

У центральному регіоні, включаючи Сеул, до четверга прогнозується ще до 300 міліметрів дощу.

У вівторок транспорт у Південній Кореї майже не курсував, багато дорог і тунелів було закрито з міркувань безпеки, повідомляє Yonhap.

Наприкінці понеділка також повідомлялося про відключення електроенергії по всій столиці, тоді як деякі операції сеульського метро та залізничного сполучення були тимчасово порушені через сильний дощ.

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