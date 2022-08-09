Рекордное количество осадков и наводнений в Сеуле унесли жизни семи человек. Синоптики предупреждают, что это еще не конец
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Станции метро и основные дороги оказались под водой в южнокорейской столице Сеуле после того, как рекордные дожди вызвали сильное наводнение, в результате которого по меньшей мере семь человек погибли и еще семь пропали без вести, передает УНН.
Детали
По данным сеульского информационного агентства Yonhap, ливень, начавшийся в понедельник, стал сильнейшим дождем в Южной Корее за 80 лет.
"По меньшей мере семь человек погибли в столичном районе Сеула, еще семь пропали без вести из-за сильного дождя", - сообщил представитель министерства внутренних дел Сеула.
В местных сообщениях говорится о том, что три человека, что жили в банджисе — тесные подвальные квартиры, прославившиеся благодаря оскароносному фильму Пон Джун Хо «Паразиты», — включая подростка, погибли, когда их квартиру затопило паводковыми водами.
Согласно данным Корейского метеорологического управления, в понедельник в Каннамгу, богатом районе на юге Сеула, выпало 326,5 миллиметра осадков.
Метеорологическое управление Кореи предупредило жителей Южной Кореи, чтобы они «остерегались сильных дождей, порывов ветра, а также грома и молний в центральном регионе» в течение нескольких дней.
В центральном регионе, включая Сеул, к четвергу прогнозируется еще до 300 миллиметров дождя.
Во вторник транспорт в Южной Корее почти не курсировал, многие дороги и тоннели были закрыты из соображений безопасности, сообщает Yonhap.
В конце понедельника также сообщалось об отключении электроэнергии по всей столице, в то время как некоторые операции сеульского метро и железнодорожного сообщения были временно нарушены из-за сильного дождя.