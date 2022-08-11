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Сеул намерен запретить подвалы в домах из-за жертв рекордного наводнения

Киев • УНН

 • 343013 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Столица Южной Кореи приняла решение запретить тесные подвальные квартиры после того, как четыре человека утонули в подземных домах во время наводнения, вызванного рекордными дождями. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство Yonhap.

Сеул намерен запретить подвалы в домах из-за жертв рекордного наводнения

Детали

Смерть людей, застрявших в подвальной квартире из-за наводнения, вызвала общественное возмущение: на этой неделе президент Юн Сок Ёль посетил разрушенный дом, прежде чем призвать чиновников сделать больше, чтобы помочь бедным и уязвимым слоям населения во время стихийных бедствий.

Столичное правительство Сеула объявило, что хочет избавиться от крошечных, тесных подвальных квартир, известных как «банджиха», которые обычно дешевы в аренде, но склонны к сырости и наводнениям.

По официальным данным, в таких квартирах проживает около 200 000 домохозяйств, что составляет около пяти процентов жилого фонда южнокорейской столицы.

Сеул заявил, что прекратит выдачу разрешений на строительство таких помещений, одновременно настаивая на постепенном отказе от существующих подвальных и полуподвальных квартир.

Город планирует начать переговоры с правительством страны по запрету использования подвалов или полуподвальных помещений в жилых целях.

Такие жилища привлекли внимание всего мира благодаря фильму Пон Джун Хо «Паразиты», который получил «Оскар» за лучший фильм 2020 года, в котором рассказывается о бедной семье, живущей в сыром подвальном доме.

Добавим

По данным сеульского информационного агентства Yonhap, ливень, начавшийся в понедельник, стал сильнейшим дождем в Южной Корее за 80 лет.

По меньшей мере семь человек погибли в столичном районе Сеула, еще семеро пропали без вести из-за сильного дождя.

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