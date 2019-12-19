СЕТАМ продає залізничну колію за 12 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. На електронний аукціон OpenMarket виставлено арештовану залізничну колію. Стартова ціна становить 12 240 300 грн, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного підприємства "СЕТАМ".
"На електронний аукціон OpenMarket (Державне підприємство "СЕТАМ" Агентства з розшуку та менеджменту активів) виставлено арештовану залізничну колію №29493 (код станції прив’язки 445306), довжиною 8495,9 м за 12 240 300 грн", - йдеться в повідомленні.
Колія знаходиться у місті Суми на вулиці Горького, 58. Рейки Р-50, шпали дерев’яні.
Дата проведення аукціону - 13 січня 2020 року.
"У вас є шанс прокласти свій шлях купивши залізничну колію на OpenMarket. А ми поповнимо нашу колекцію реалізованих через аукціон цікавих лотів від Державної виконавчої служби", - наголосив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов.
Нагадаємо, у СЕТАМ розповіли про реалізацію проблемних об’єктів АРМА.