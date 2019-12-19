СЕТАМ продает железнодорожные пути за 12 млн гривен

"На электронный аукцион OpenMarket (Государственное предприятие "СЕТАМ" Агентства по розыску и менеджменту активов) выставлен арестованный железнодорожный путь №29493 (код станции привязки 445306), длиной 8495,9 м за 12 240 300 грн", - говорится в сообщении.

Путь находится в городе Сумы на улице Горького, 58. Рельсы Р-50, шпалы деревянные.

Дата проведения аукциона - 13 января 2020 года.

"У вас есть шанс проложить свой путь купив железнодорожный путь на OpenMarket. А мы пополним нашу коллекцию реализуемых через аукцион интересных лотов от Государственной исполнительной службы", - отметил генеральный директор ГП "СЕТМА" Виктор Вишнёв.

Напомним, в СЕТАМ рассказали о реализации проблемных объектов АРМА.