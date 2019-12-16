У СЕТАМ розповіли про реалізацію проблемних об’єктів АРМА

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Державне підприємство “СЕТАМ” OpenMarket з 2019 року знаходиться під управлінням Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), від якого для реалізації отримало близько 30 об’єктів. Більшість з них дуже проблемні, розповів в інтерв’ю УНН генеральний директор ДП “СЕТАМ” Віктор Вишньов.