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У СЕТАМ розповіли про реалізацію проблемних об’єктів АРМА

У СЕТАМ розповіли про реалізацію проблемних об’єктів АРМА

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Державне підприємство “СЕТАМ” OpenMarket з 2019 року знаходиться під управлінням Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), від якого для реалізації отримало близько 30 об’єктів. Більшість з них дуже проблемні, розповів в інтерв’ю УНН генеральний директор ДП “СЕТАМ” Віктор Вишньов.

“Від АРМА не так багато об’єктів за цей рік було — мабуть близько 30 об’єктів, як правило вони дуже проблемні. По реалізації (об’єктів — ред.) АРМА є доволі багато проблем. Наприклад, у нас один кейс триває вже майже рік: люди купили зерно в Полтавській області. Потім виявилось, що цього зерна немає — його не передавали на зберігання, його і не було, наскільки я розумію, на момент його арешту. Тобто його арештували на папері, а зерна як такого не було. Це виявилось, коли вони пішли знімати арешт у суд, і, власне, отримувати це майно. Зараз вони оскаржують торги, оскаржують наявність цього договору для того, щоб повернути кошти”, — розповів Вишньов.

З його слів, наразі справа у Верховному суді і триває близько року.

Зазначимо також, від АРМА до СЕТАМ на реалізацію було передане і сумнозвісне судно “Норд”, затримане ДПСУ в частині українських вод Азовського моря ще в березні 2018 року.

Лот був переданий СЕТАМ після трьох невдалих спроб продати судно на аукціоні.

Як повідомляв УНН, раніше у СЕТАМ розповіли про реалізацію арештованих церков.

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