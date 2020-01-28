СЕТАМ продав понад 16 тисяч арештованих автівок на більш ніж 1 млрд грн

"Державне підприємство "СЕТАМ" з 2014 року на електронному майданчику OpenMarket провело 16 078 успішних онлайн-аукціонів з продажу автомобілів на 1 375 416 377 грн", - йдеться в повідомленні.

Вантажний автомобіль DAF XF 105.410, 2007 року випуску став лотом з найбільшим приростом ціни в результаті конкуренції між 7-ма учасниками. Ціна продажу стала на 919% більше від стартової.

Найбільше на OpenMarket продавалися такі марки автомобілів як: "ВАЗ", Daweoo, Chevrolet.

"Враховуючи статистику можна впевнено сказати, що СЕТАМ є одним найбільших продавців транспортних засобів в Україні. А завдяки конкурентним і відкритим аукціонам додатково було зароблено 210 млн грн", - наголосив гендиректор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов.

У підприємстві також представили ТОП ексклюзивних авто, які було продано на OpenMarket:

1. "Чорна пантера" - Ferrari 599 GTB чорного кольору, 2011 року випуску.

Була продана 28 січня 2018 року майже за 2 млн грн.

Автомобіль розганяється до 100 км/год за 3,7 сек, оснащений двигуном об'ємом у 5999 "кубиків", має потужність 620 к.с.

2. Chevrolet Camaro унікального синього кольору, 2016 року випуску.

Продана на аукціоні 12 березня 2019 року за 473 348 грн.

Автомобіль розганяється до 100 км/год всього за 5,9 сек.

3. Bentley Arnage, 1999 року випуску.

Авто належало колишньому депутату Верховної Ради Давиду Жванії.

Автівка була продана 11 квітня 2019 року за 850 тис. грн.

Розганяється до 100 кілометрів на годину за 5,8 секунди. Оснащений двигуном об'ємом у 6750 "кубиків" та має потужність 457 к.с.

Нагадаємо, на електронному аукціоні OpenMarket Державного підприємства "СЕТАМ" виставлено будівлі та споруди кондитерського заводу "АВК" у місті Дніпро.