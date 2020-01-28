СЕТАМ продал более 16 тысяч арестованных автомобилей на более чем 1 млрд грн

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 5508 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 17234 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 57036 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 121472 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 129087 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 197468 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195386 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 409143 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229226 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 515822 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
1м/с
76%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 14442 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 23494 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 14009 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 12200 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 8854 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 159084 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 146916 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 234513 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 409143 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 515822 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 57037 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 49236 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 47742 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54496 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 84846 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

СЕТАМ продал более 16 тысяч арестованных автомобилей на более чем 1 млрд грн

Киев • УНН

 • 19345 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Государственное предприятие "СЕТАМ" с 2014 года через электронные аукционы продало более 16 тысяч арестованных автомобилей на сумму 1,37 миллиарда гривен, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу предприятия.

СЕТАМ продал более 16 тысяч арестованных автомобилей на более чем 1 млрд грн

"Государственное предприятие "СЕТАМ" с 2014 года на электронной площадке OpenMarket провело 16 078 успешных онлайн-аукционов по продаже автомобилей на 1 375 416 377 грн", - говорится в сообщении.

Грузовой автомобиль DAF XF 105.410, 2007 года выпуска стал лотом с наибольшим приростом цены в результате конкуренции между 7-ю участниками. Цена продажи стала на 919% больше стартовой.

Больше всего на OpenMarket продавались такие марки автомобилей как: "ВАЗ", Daweoo, Chevrolet.

"Учитывая статистику можно уверенно сказать, что СЕТАМ является одним крупнейших продавцов транспортных средств в Украине. А благодаря конкурентным и открытым аукционам дополнительно было заработано 210 млн грн", - отметил гендиректор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнёв.

В предприятии также представили ТОП эксклюзивных авто, которые были проданы на OpenMarket:

1. "Черная пантера" - Ferrari 599 GTB черного цвета, 2011 года выпуска.

Была продана 28 января 2018 года почти за 2 млн грн.

Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,7 сек, оснащенный двигателем объемом в 5999 "кубиков", имеет мощность 620 л.с.

2. Chevrolet Camaro уникального синего цвета, 2016 года выпуска.

Проданная на аукционе 12 марта 2019 по 473348 грн.

Автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 5,9 сек.

3. Bentley Arnage, 1999 года выпуска.

Авто принадлежало бывшему депутату Верховной Рады Давиду Жвании.

Автомобиль был продан 11 апреля 2019 года за 850 тыс. грн.

Разгоняется до 100 километров в час за 5,8 секунды. Оснащен двигателем объемом в 6750 "кубиков" и имеет мощность 457 л.с.

Напомним, в электронном аукционе OpenMarket Государственного предприятия "СЕТАМ" выставлены здания и сооружения кондитерского завода "АВК" в городе Днепр.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,114.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,799.40