СЕТАМ продал более 16 тысяч арестованных автомобилей на более чем 1 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Государственное предприятие "СЕТАМ" с 2014 года через электронные аукционы продало более 16 тысяч арестованных автомобилей на сумму 1,37 миллиарда гривен, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу предприятия.
"Государственное предприятие "СЕТАМ" с 2014 года на электронной площадке OpenMarket провело 16 078 успешных онлайн-аукционов по продаже автомобилей на 1 375 416 377 грн", - говорится в сообщении.
Грузовой автомобиль DAF XF 105.410, 2007 года выпуска стал лотом с наибольшим приростом цены в результате конкуренции между 7-ю участниками. Цена продажи стала на 919% больше стартовой.
Больше всего на OpenMarket продавались такие марки автомобилей как: "ВАЗ", Daweoo, Chevrolet.
"Учитывая статистику можно уверенно сказать, что СЕТАМ является одним крупнейших продавцов транспортных средств в Украине. А благодаря конкурентным и открытым аукционам дополнительно было заработано 210 млн грн", - отметил гендиректор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнёв.
В предприятии также представили ТОП эксклюзивных авто, которые были проданы на OpenMarket:
1. "Черная пантера" - Ferrari 599 GTB черного цвета, 2011 года выпуска.
Была продана 28 января 2018 года почти за 2 млн грн.
Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,7 сек, оснащенный двигателем объемом в 5999 "кубиков", имеет мощность 620 л.с.
2. Chevrolet Camaro уникального синего цвета, 2016 года выпуска.
Проданная на аукционе 12 марта 2019 по 473348 грн.
Автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 5,9 сек.
3. Bentley Arnage, 1999 года выпуска.
Авто принадлежало бывшему депутату Верховной Рады Давиду Жвании.
Автомобиль был продан 11 апреля 2019 года за 850 тыс. грн.
Разгоняется до 100 километров в час за 5,8 секунды. Оснащен двигателем объемом в 6750 "кубиков" и имеет мощность 457 л.с.
Напомним, в электронном аукционе OpenMarket Государственного предприятия "СЕТАМ" выставлены здания и сооружения кондитерского завода "АВК" в городе Днепр.