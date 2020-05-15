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СЕТАМ продав майно АРМА на 181 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Державне підприємство СЕТАМ продало на аукціонах 35 лотів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на 181 млн грн. Один із лотів було продано на 831% більше від стартової ціни. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДП.

СЕТАМ продав майно АРМА на 181 млн грн

"Державне підприємство "СЕТАМ" на електронному майданчику OpenMarket продало 35 лотів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) на загальну суму 181 846 043 грн. Завдяки конкурентним онлайн-аукціонам було додатково зароблено майже 7,2 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що земельна ділянка у Києві на вулиці Кондукторській – це лот з найбільшим приростом ціни, який в результаті конкуренції між 5-ма учасниками був проданий за 2 300 000 грн. Ціна продажу на 831% більше від стартової.

Нагадаємо, з початку карантину на електронному майданчику OpenMarket (Державне підприємство "СЕТАМ" Міністерства юстиції України) було реалізовано 1143 лотів на 375 813 063 грн.

Українські Національні Новини

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