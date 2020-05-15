СЕТАМ продав майно АРМА на 181 млн грн

"Державне підприємство "СЕТАМ" на електронному майданчику OpenMarket продало 35 лотів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) на загальну суму 181 846 043 грн. Завдяки конкурентним онлайн-аукціонам було додатково зароблено майже 7,2 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що земельна ділянка у Києві на вулиці Кондукторській – це лот з найбільшим приростом ціни, який в результаті конкуренції між 5-ма учасниками був проданий за 2 300 000 грн. Ціна продажу на 831% більше від стартової.

Нагадаємо, з початку карантину на електронному майданчику OpenMarket (Державне підприємство "СЕТАМ" Міністерства юстиції України) було реалізовано 1143 лотів на 375 813 063 грн.