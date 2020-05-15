СЕТАМ продал имущество АРМА на 181 млн грн

"Государственное предприятие "СЕТАМ" на электронной площадке OpenMarket продало 35 лотов Национального агентства Украины по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) на общую сумму 181 846 043 грн. Благодаря конкурентным онлайн-аукционам было дополнительно заработано почти 7,2 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что земельный участок в Киеве на улице Кондукторская - это лот с наибольшим приростом цены, который в результате конкуренции между 5-ю участниками был продан за 2 300 000 грн. Цена продажи на 831% больше стартовой.

Напомним, с начала карантина на электронной площадке OpenMarket (Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) было реализовано 1143 лотов на 375 813 063 грн.