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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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СЕТАМ назвав найдорожче продане майно від банків

Київ • УНН

 • 21910 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Державне підприємство "СЕТАМ" продав банківського майна на 3 млрд грн. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДП.

СЕТАМ назвав найдорожче продане майно від банків

“ДП "СЕТАМ" започаткувало і успішно розвиває програму добровільного продажу майна. З 2016 року на електронному аукціоні OpenMarket за напрямком було проведено 14 774 аукціонів і реалізовано заставного майна банків та інших партнерів на 3 043 919 883 грн”, — повідомили у підприємстві.

ТОП-5 найдорожчих реалізованих лотів від банків:

  • Занедбаний корпус № 4 заводу “Арсенал” в місті Київ. Ціна продажу: 563 710 000 грн;
  • Логістичний центр “Арктика” у селі Софіївська Борщагівка. Ціна продажу: 195 010 000 грн;
  • Нежитлові будівлі у Києві. Ціна продажу: 182 163 888 грн;
  • Цегельний завод в Кагарлицькому районі Київської області. Ціна продажу: 170 000 000 грн;
  • Комплекс будівель та споруд у Харківській області. Ціна продажу: 170 000 000 грн.

    • Автомобіль КрАЗ-257К 1981 року випуску став лотом, за який змагалися найбільша кількість учасників — 32. Продавець — ПАТ Акціонерна компанія “Київводоканал”.

    Обсяг частки щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин, що складає лот в розмірі 821 кг ОРП від Мінекоенерго — лот з найбільшим приростом ціни, який в результаті конкуренції і стартовій ціні у 1 копійку був проданий за 279 000 грн. Ціна продажу стала на 2 789 999 900 % більше від стартової. 

    Нагадаємо, СЕТАМ роздає ікони.

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