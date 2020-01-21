СЕТАМ назвав найдорожче продане майно від банків

“ДП "СЕТАМ" започаткувало і успішно розвиває програму добровільного продажу майна. З 2016 року на електронному аукціоні OpenMarket за напрямком було проведено 14 774 аукціонів і реалізовано заставного майна банків та інших партнерів на 3 043 919 883 грн”, — повідомили у підприємстві.

ТОП-5 найдорожчих реалізованих лотів від банків:

Занедбаний корпус № 4 заводу “Арсенал” в місті Київ. Ціна продажу: 563 710 000 грн;

Логістичний центр “Арктика” у селі Софіївська Борщагівка. Ціна продажу: 195 010 000 грн;

Нежитлові будівлі у Києві. Ціна продажу: 182 163 888 грн;

Цегельний завод в Кагарлицькому районі Київської області. Ціна продажу: 170 000 000 грн;

Комплекс будівель та споруд у Харківській області. Ціна продажу: 170 000 000 грн.

Автомобіль КрАЗ-257К 1981 року випуску став лотом, за який змагалися найбільша кількість учасників — 32. Продавець — ПАТ Акціонерна компанія “Київводоканал”.

Обсяг частки щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин, що складає лот в розмірі 821 кг ОРП від Мінекоенерго — лот з найбільшим приростом ціни, який в результаті конкуренції і стартовій ціні у 1 копійку був проданий за 279 000 грн. Ціна продажу стала на 2 789 999 900 % більше від стартової.

Нагадаємо, СЕТАМ роздає ікони.