СЕТАМ назвав найдорожче продане майно від банків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Державне підприємство "СЕТАМ" продав банківського майна на 3 млрд грн. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДП.
“ДП "СЕТАМ" започаткувало і успішно розвиває програму добровільного продажу майна. З 2016 року на електронному аукціоні OpenMarket за напрямком було проведено 14 774 аукціонів і реалізовано заставного майна банків та інших партнерів на 3 043 919 883 грн”, — повідомили у підприємстві.
ТОП-5 найдорожчих реалізованих лотів від банків:
Автомобіль КрАЗ-257К 1981 року випуску став лотом, за який змагалися найбільша кількість учасників — 32. Продавець — ПАТ Акціонерна компанія “Київводоканал”.
Обсяг частки щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин, що складає лот в розмірі 821 кг ОРП від Мінекоенерго — лот з найбільшим приростом ціни, який в результаті конкуренції і стартовій ціні у 1 копійку був проданий за 279 000 грн. Ціна продажу стала на 2 789 999 900 % більше від стартової.
Нагадаємо, СЕТАМ роздає ікони.