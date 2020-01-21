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СЕТАМ назвал самое дорогое проданное имущество от банков

Киев • УНН

 • 21910 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Государственное предприятие "СЕТАМ" продал банковского имущества на 3 млрд грн. Об этом сообщили УНН в пресслужбе ГП.

СЕТАМ назвал самое дорогое проданное имущество от банков

"ДП "СЕТАМ" начало и успешно развивает программу добровольной продажи имущества. С 2016 года на электронном аукционе OpenMarket по направлению были проведены 14 774 аукционов и реализовано залогового имущества банков и других партнеров на 3 043 919 883 грн", - сообщили на предприятии.

ТОП-5 самых дорогих реализованных лотов от банков:

  • Заброшенный корпус № 4 завода "Арсенал" в городе Киев. Цена продажи: 563 710 000 грн;
  • Логистический центр "Арктика" в селе Софиевская Борщаговка. Цена продажи: 195 010 000 грн;
  • Нежилые здания в Киеве. Цена продажи: 182 163 888 грн;
  • Кирпичный завод в Кагарлыкском районе Киевской области. Цена продажи: 170 000 000 грн;
  • Комплекс зданий и сооружений в Харьковской области. Цена продажи: 170 000 000 грн.

    • Автомобиль КрАЗ-257К 1981 года выпуска стал лотом, за который соревновались наибольшее количество участников - 32. Продавец - ПАО Акционерная компания "Киевводоканал".

    Объем доли ежегодной национальной квоты на импорт озоноразрушающих веществ, что составляет лот в размере 821 кг ОРП от Минэкоэнерго - лот с наибольшим приростом цены, который в результате конкуренции и стартовой цены в 1 копейку был продан за 279 000 грн. Цена продажи стала на 2 789 999 900% больше стартовой.

    Напомним, СЕТАМ раздает иконы.

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