СЕТАМ назвал самое дорогое проданное имущество от банков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Государственное предприятие "СЕТАМ" продал банковского имущества на 3 млрд грн. Об этом сообщили УНН в пресслужбе ГП.
"ДП "СЕТАМ" начало и успешно развивает программу добровольной продажи имущества. С 2016 года на электронном аукционе OpenMarket по направлению были проведены 14 774 аукционов и реализовано залогового имущества банков и других партнеров на 3 043 919 883 грн", - сообщили на предприятии.
ТОП-5 самых дорогих реализованных лотов от банков:
Автомобиль КрАЗ-257К 1981 года выпуска стал лотом, за который соревновались наибольшее количество участников - 32. Продавец - ПАО Акционерная компания "Киевводоканал".
Объем доли ежегодной национальной квоты на импорт озоноразрушающих веществ, что составляет лот в размере 821 кг ОРП от Минэкоэнерго - лот с наибольшим приростом цены, который в результате конкуренции и стартовой цены в 1 копейку был продан за 279 000 грн. Цена продажи стала на 2 789 999 900% больше стартовой.
Напомним, СЕТАМ раздает иконы.