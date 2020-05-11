Сервісні центри МВС запрацюють з 12 травня: записатися у чергу можна буде онлайн

“Завтра, 12 травня, після двох місяців вимушеної перерви на карантин, починають свою роботу Сервісні центри МВС, які здійснюють реєстраційні дії з автотранспортом. Вочевидь, що за два місяці карантину українці були вимушені відкладати операції з купівлі-продажу транспортних засобів… Логічно, що система Сервісних центрів МВС не в змозі буде за один день провести десятки тисяч перереєстрацій авто, які накопичились за два місяці карантину. Саме для того, головним Сервісним центром МВС розроблена зручна послуга "Запис в електронну чергу", - повідомив Геращенко.

Він зазначив, що записатись в електронну чергу можна на сайті головного Сервісного центру МВС, у відповідному розділі. Для цього потрібно ідентифікацію через Bank ID чи ЕЦП, знайти Сервісний центр, в якому зручно перереєструвати право власності на авто та отримати дату та час, коли потрібно прийти. Якщо ж в сервісному центрі відсутня електронна черга - записатись можна буде за телефоном.

За його словами, в сервісних центрах будуть дотримуватись усіх протиепідемічних вимог.

“Онлайн-запис є індивідуальним і не може бути переданий іншій особі. Невідповідність обраної послуги й даних, зазначених під час реєстрації в електронній черзі, реальним даним особи є підставою для скасування реєстрації в електронній черзі”, - додав Геращенко.

Він зазначив, що записатися на обрану послугу можна тільки один раз на день.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сервісні центри МВС відновлять свою роботу з 12 травня.



