Сервісні центри МВС запрацюють з 12 травня: записатися у чергу можна буде онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. З 12 травня Сервісні центри МВС розпочнуть свою роботу за попереднім записом через електронну чергу. Про це на свої сторінці в Facebook написав заступник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.
“Завтра, 12 травня, після двох місяців вимушеної перерви на карантин, починають свою роботу Сервісні центри МВС, які здійснюють реєстраційні дії з автотранспортом. Вочевидь, що за два місяці карантину українці були вимушені відкладати операції з купівлі-продажу транспортних засобів… Логічно, що система Сервісних центрів МВС не в змозі буде за один день провести десятки тисяч перереєстрацій авто, які накопичились за два місяці карантину. Саме для того, головним Сервісним центром МВС розроблена зручна послуга "Запис в електронну чергу", - повідомив Геращенко.
Він зазначив, що записатись в електронну чергу можна на сайті головного Сервісного центру МВС, у відповідному розділі. Для цього потрібно ідентифікацію через Bank ID чи ЕЦП, знайти Сервісний центр, в якому зручно перереєструвати право власності на авто та отримати дату та час, коли потрібно прийти. Якщо ж в сервісному центрі відсутня електронна черга - записатись можна буде за телефоном.
За його словами, в сервісних центрах будуть дотримуватись усіх протиепідемічних вимог.
“Онлайн-запис є індивідуальним і не може бути переданий іншій особі. Невідповідність обраної послуги й даних, зазначених під час реєстрації в електронній черзі, реальним даним особи є підставою для скасування реєстрації в електронній черзі”, - додав Геращенко.
Він зазначив, що записатися на обрану послугу можна тільки один раз на день.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сервісні центри МВС відновлять свою роботу з 12 травня.