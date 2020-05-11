Сервисные центры МВД заработают с 12 мая: записаться в очередь можно будет онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. С 12 мая Сервисные центры МВД начнут свою работу по предварительной записи через электронную очередь. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.
"Завтра, 12 мая, после двух месяцев вынужденного перерыва на карантин, начинают свою работу Сервисные центры МВД, осуществляющие регистрационные действия с автотранспортом. Очевидно, что за два месяца карантина украинцы были вынуждены откладывать операции по купле-продаже транспортных средств... Логично, что система Сервисных центров МВД не в состоянии будет за один день провести десятки тысяч перерегистраций авто, которые накопились за два месяца карантина. Именно для этого, главным сервисным центром МВД разработана удобная услуга "Запись в электронную очередь", - сообщил Геращенко.
Он отметил, что записаться в электронную очередь можно на сайте главного Сервисного центра МВД, в соответствующем разделе. Для этого нужно идентификацию через Bank ID или ЭЦП, найти Сервисный центр, в котором удобно перерегистрировать право собственности на авто и получить дату и время, когда нужно прийти. Если же в сервисном центре отсутствует электронная очередь - записаться можно будет по телефону.
По его словам, в сервисных центрах будут придерживаться всех противоэпидемических требований.
"Онлайн-запись является индивидуальной и не может быть передана другому лицу. Несоответствие выбранной услуги и данных, указанных при регистрации в электронной очереди, реальным данным лицу является основанием для отмены регистрации в электронной очереди", - добавил Геращенко.
Он отметил, что записаться на выбранную услугу можно только один раз в день.
Напомним, ранее стало известно, что Сервисные центры МВД возобновят свою работу с 12 мая.