Сервисные центры МВД заработают с 12 мая: записаться в очередь можно будет онлайн

"Завтра, 12 мая, после двух месяцев вынужденного перерыва на карантин, начинают свою работу Сервисные центры МВД, осуществляющие регистрационные действия с автотранспортом. Очевидно, что за два месяца карантина украинцы были вынуждены откладывать операции по купле-продаже транспортных средств... Логично, что система Сервисных центров МВД не в состоянии будет за один день провести десятки тысяч перерегистраций авто, которые накопились за два месяца карантина. Именно для этого, главным сервисным центром МВД разработана удобная услуга "Запись в электронную очередь", - сообщил Геращенко.

Он отметил, что записаться в электронную очередь можно на сайте главного Сервисного центра МВД, в соответствующем разделе. Для этого нужно идентификацию через Bank ID или ЭЦП, найти Сервисный центр, в котором удобно перерегистрировать право собственности на авто и получить дату и время, когда нужно прийти. Если же в сервисном центре отсутствует электронная очередь - записаться можно будет по телефону.

По его словам, в сервисных центрах будут придерживаться всех противоэпидемических требований.

"Онлайн-запись является индивидуальной и не может быть передана другому лицу. Несоответствие выбранной услуги и данных, указанных при регистрации в электронной очереди, реальным данным лицу является основанием для отмены регистрации в электронной очереди", - добавил Геращенко.

Он отметил, что записаться на выбранную услугу можно только один раз в день.

Напомним, ранее стало известно, что Сервисные центры МВД возобновят свою работу с 12 мая.



