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Серед українських родин більш як удвічі зросла популярність сонячних панелей

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В Україні протягом січня-вересня 2018 року понад 3 тисячі сімей встановили сонячні електростанції, що у 2,5 рази більше, порівняно з аналогічним періодом 2017 року. Про це повідомив голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук, передає УНН з посиланням на повідомлення агентства.

"У III кварталі цього року ще 1371 домогосподарство встановило сонячні панелі і тепер споживає "чисту" електроенергію. За 9 місяців цього року більше 3 тисяч родин встановили сонячні електростанції, що у 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2017 року (1214 сімей)", - цитує слова Савчука прес-служба.

За його словами, стимулом до переходу на "чисту" енергію є не лише бажання родин стати більш енергонезалежними, а й можливість заробити на продажі надлишку електроенергії в мережу за "зеленим" тарифом розміром 18,09 євроцента/кВт*год.

У Держенергоефективнсті також розповіли, що вже більше 6 тис. родин встановили сонячні панелі загальною потужністю 121 МВт, що становить близько 10% від всіх потужностей сонячної енергетики в країні. Крім того, за їхніми даними, 120 млн євро інвестовано у такі приватні СЕС.

Як повідомляв УНН, Україна в другому кварталі в 1,7 рази збільшила введення нових потужностей зеленої енергетики.

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