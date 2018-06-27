У ІІ кварталі введено майже удвічі більше нових потужностей зеленої енергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Україна в другому кварталі в 1,7 рази збільшила введення нових потужностей зеленої енергетики. Про це у коментарі УНН повідомив радник міністра енергетики та вугільної промисловості України Максим Білявський.
“За ІІ квартал 2018 року в експлуатацію було введено 109,6 МВт генеруючих потужностей, що в 1,7 рази перевищує потужність, яка була введена в експлуатацію за аналогічний період минулого року”, — розповів Білявський.
Як уточнив він, серед лідерів — Херсонська, Львівська та Хмельницькі області.
“Середня потужність однієї станції складає 4,6 МВт. Всього з початку 2018 року введено в експлуатацію 268,7 МВт генеруючих потужностей. Переважна більшість введених об’єктів — це вітрові та сонячні електростанції”, — додав радник міністра енергетики.
Нагадаємо, в Україні протягом чотирьох місяців 2018 року було збільшено обсяги виробництва сонячної електроенергії на 52% — до 245 млн КВт.