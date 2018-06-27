Во ІІ квартале введено почти вдвое больше новых мощностей зеленой энергетики

“За второй квартал 2018 года в эксплуатацию было введено 109,6 МВт генерирующих мощностей, что в 1,7 раза превышает мощность, которая была введена в эксплуатацию за аналогичный период прошлого года”, — рассказал Белявский.

Как уточнил он, среди лидеров — Херсонская, Львовская и Хмельницкая области.

“Средняя мощность одной станции составляет 4,6 МВт. Всего с начала 2018 года введено в эксплуатацию 268,7 МВт генерирующих мощностей. Подавляющее большинство введенных объектов — это ветровые и солнечные электростанции”, — добавил советник министра энергетики.

Напомним, в Украине в течение четырех месяцев 2018 года были увеличены объемы производства солнечной электроэнергии на 52% — до 245 млн кВт.