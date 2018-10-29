Среди украинских семей более чем вдвое выросла популярность солнечных панелей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Украине в январе-сентябре 2018 года более 3000 семей установили солнечные электростанции, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщил председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук, передает УНН со ссылкой на сообщение агентства.
"В III квартале этого года еще 1371 домохозяйство установило солнечные панели и теперь потребляет "чистую" электроэнергию. За 9 месяцев этого года более 3 тысяч семей установили солнечные электростанции, в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года (1214 семей)", - цитирует слова Савчука пресс-служба.
По его словам, стимулом к переходу на "чистую" энергию является не только желание семей стать более энергонезависимыми, но и возможность заработать на продаже избытка электроэнергии в сеть по "зеленому" тарифу в размере 18,09 евроцента/кВт*ч.
В Госэнергоэффективности также рассказали, что уже более 6 тыс. семей установили солнечные панели общей мощностью 121 МВт, что составляет около 10% от всех мощностей солнечной энергетики в стране. Кроме того, по их данным, 120 млн евро инвестировано в такие частные СЭС.
Как сообщал УНН, Украина во втором квартале в 1,7 раза увеличила ввод новых мощностей зеленой энергетики.