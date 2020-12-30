Серед правоохоронців за добу виявили ще 327 хворих на COVID-19

“Від початку пандемії COVID-19 виявили у 29 622 правоохоронців МВС, одужало — 28 729 осіб, померло від коронавірусної хвороби — 98. Сьогодні, 30 грудня, зафіксовано 327 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби у працівників МВС”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільша кількість нових хворих — у Запорізькій (28), Дніпропетровській (24) областях та у місті Києві (42).

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 30 грудня зафіксовано вже 1,045 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — майже 8 тисяч, зростання проти доби раніше. Кількість одужалих за добу більша, ніж кількість захворілих, однак госпіталізованих — під 3 тисячі.