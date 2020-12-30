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Серед правоохоронців за добу виявили ще 327 хворих на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. За добу у системі внутрішніх справ зафіксовано 327 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

Серед правоохоронців за добу виявили ще 327 хворих на COVID-19

“Від початку пандемії COVID-19 виявили у 29 622 правоохоронців МВС, одужало — 28 729 осіб, померло від коронавірусної хвороби — 98. Сьогодні, 30 грудня, зафіксовано 327 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби у працівників МВС”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільша кількість нових хворих — у Запорізькій (28), Дніпропетровській (24) областях та у місті Києві (42).

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 30 грудня зафіксовано вже 1,045 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — майже 8 тисяч, зростання проти доби раніше. Кількість одужалих за добу більша, ніж кількість захворілих, однак госпіталізованих — під 3 тисячі.

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