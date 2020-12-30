Среди правоохранителей за сутки обнаружили еще 327 больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. За сутки в системе внутренних дел зафиксировано 327 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 29 622 правоохранителей МВД, выздоровели - 28 729 человек, умерло от коронавирусной болезни - 98. Сегодня, 30 декабря, зафиксировано 327 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни у работников МВД", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшее количество новых больных - в Запорожской (28), Днепропетровской (24) областях и в городе Киеве (42).
Напомним, в Украине на 8 часов 30 декабря зафиксировано уже 1,045 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - почти 8 000, рост по сравнению с сутками ранее. Количество выздоровевших в сутки больше, чем количество заболевших, однако госпитализированных - под 3 000.