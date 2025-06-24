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Корупція в Мінрегіоні: Чернишову завтра планують обрати запобіжний захід
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Корупція в Мінрегіоні: Чернишову завтра планують обрати запобіжний захід
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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"Сердечко не витримало шоку": унаслідок атаки рф у Центрі порятунку диких тварин загинуло лосеня

Київ • УНН

 • 702 перегляди

У ніч на 23 червня російський обстріл призвів до загибелі лосеняти в Центрі порятунку диких тварин. Серце тварини не витримало шоку від вибухової хвилі, яка пошкодила будівлі Центру.

"Сердечко не витримало шоку": унаслідок атаки рф у Центрі порятунку диких тварин загинуло лосеня

У ніч на 23 червня російський обстріл забрав життя лосеняти, яке мешкало в Центрі порятунку диких тварин. Його серце не витримало шоку від вибухової хвилі, яка зачепила будівлю, і зупинилося. Про це повідомили працівники Центру, передає УНН.

У ніч на 23 червня під час масованого обстрілу загинуло наше лосеня. Наше травмоване маля, яке отримало свій другий шанс і разом з нами відчайдушно боролось за життя, не пережило чергової пекельної ночі. Вибухова хвиля була настільки сильна, що у будівлях нашого Центру повибивало вікна, тварини від страху побились об решітки вольєрів, а сердечко нашого лосеняти не витримало шоку і зупинилось 

- йдеться у дописі.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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