"Сердечко не витримало шоку": унаслідок атаки рф у Центрі порятунку диких тварин загинуло лосеня
Київ • УНН
У ніч на 23 червня російський обстріл призвів до загибелі лосеняти в Центрі порятунку диких тварин. Серце тварини не витримало шоку від вибухової хвилі, яка пошкодила будівлі Центру.
У ніч на 23 червня російський обстріл забрав життя лосеняти, яке мешкало в Центрі порятунку диких тварин. Його серце не витримало шоку від вибухової хвилі, яка зачепила будівлю, і зупинилося. Про це повідомили працівники Центру, передає УНН.
У ніч на 23 червня під час масованого обстрілу загинуло наше лосеня. Наше травмоване маля, яке отримало свій другий шанс і разом з нами відчайдушно боролось за життя, не пережило чергової пекельної ночі. Вибухова хвиля була настільки сильна, що у будівлях нашого Центру повибивало вікна, тварини від страху побились об решітки вольєрів, а сердечко нашого лосеняти не витримало шоку і зупинилось
Атака рф на Київ: з-під завалів врятовано десятьох котів18.06.25, 15:54 • 60947 переглядiв