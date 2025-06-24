"Сердечко не выдержало шока": в результате атаки рф в Центре спасения диких животных погиб лосенок

В ночь на 23 июня российский обстрел унес жизнь лосенка, который жил в Центре спасения диких животных. Его сердце не выдержало шока от взрывной волны, задевшей здание, и остановилось. Об этом сообщили сотрудники Центра, передает УНН.

В ночь на 23 июня во время массированного обстрела погиб наш лосенок. Наш травмированный малыш, получивший свой второй шанс и вместе с нами отчаянно боровшийся за жизнь, не пережил очередной адской ночи. Взрывная волна была настолько сильной, что в зданиях нашего Центра выбило окна, животные от страха бились о решетки вольеров, а сердечко нашего лосенка не выдержало шока и остановилось - говорится в сообщении.

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