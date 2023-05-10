Серби здали понад 3000 одиниць незаконної зброї після масових розстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Президент Сербії Олександр Вучич повідомив у середу, що серби здали понад 3000 одиниць незаконної зброї та десятки тисяч набоїв за перші два дні збройової амністії, запровадженої після двох масових розстрілів, внаслідок яких загинули 17 людей. Про це УНН інформує посилаючись на Reuters.
Амністію було оголошено в понеділок після того, як 13-річний школяр із двох пістолетів вбив вісім учнів та охоронця. Шість інших учнів та вчителя було поранено.
Зараз він перебуває під вартою та проходить психологічну експертизу, але не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності через свій юний вік. Поліція заявила, що він зізнався у стрільбі.
Минулого четверга чоловік, розмахуючи автоматом та пістолетом, убив вісім і поранив 14 людей у двох селах у центральній Сербії. Наразі 21-річний підозрюваний перебуває під вартою. Також у середу поліція заявила, що затримала батька підозрюваного у стрільбі, повідомило інформаційне агентство Tanjug.
Деталі
За умовами амністії людям пропонується здати незаконну зброю, у тому числі армійську, легальну зброю, яка їм більше не потрібна та боєприпаси анонімно не побоюючись судового переслідування.
Поліцейські управління закликали людей, які мають вибухові речовини або боєприпаси, не нести їх у дільниці, а натомість чекати навченого персоналу для їх вилучення та утилізації.
Раніше Вучич оголосив про додаткові перевірки зареєстрованих власників зброї та стрільбищ, посилення присутності поліції у школах та зміни до Кримінального кодексу, які передбачають більш тривалі терміни тюремного ув'язнення за злочини, пов'язані зі зброєю.
Додамо
Сербія має давню культуру поводження зі зброєю і, як і інші країни Західних Балкан, наповнена військовою зброєю та боєприпасами, що перебувають у приватних руках після воєн 1990-х років.