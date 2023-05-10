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Сербы сдали более 3000 единиц незаконного оружия после массовых расстрелов

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Президент Сербии Александр Вучич сообщил в среду, что сербы сдали более 3000 единиц незаконного оружия и десятки тысяч патронов за первые два дня оружейной амнистии, введенной после двух массовых расстрелов, в результате которых погибли 17 человек. Об этом УНН информирует ссылаясь на Reuters.

Амнистия была объявлена в понедельник после того, как 13-летний школьник из двух пистолетов убил восемь учеников и охранника. Шесть других учеников и учитель были ранены.

Сейчас он находится под стражей и проходит психологическую экспертизу, но не может быть привлечен к уголовной ответственности из-за своего юного возраста. Полиция заявила, что он признался в стрельбе.

В прошлый четверг мужчина, размахивая автоматом и пистолетом, убил восемь и ранил 14 человек в двух деревнях в центральной Сербии. Сейчас 21-летний подозреваемый находится под стражей. Также в среду полиция заявила, что задержала отца подозреваемого в стрельбе, сообщило информационное агентство Tanjug.

Детали

По условиям амнистии людям предлагается сдать незаконное оружие, в том числе армейское, легальное оружие, которое им больше не нужно и боеприпасы анонимно не опасаясь судебного преследования.

Полицейские управления призвали людей, имеющих взрывчатые вещества или боеприпасы, не нести их в участки, а вместо этого ждать обученного персонала для их изъятия и утилизации.

Ранее Вучич объявил о дополнительных проверках зарегистрированных владельцев оружия и стрельбищ, усиление присутствия полиции в школах и изменения в Уголовный кодекс, которые предусматривают более длительные сроки тюремного заключения за преступления, связанные с оружием.

Добавим

Сербия имеет давнюю культуру обращения с оружием и, как и другие страны Западных Балкан, наполнена военным оружием и боеприпасами, находящимися в частных руках после войн 1990-х годов.

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