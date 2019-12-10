Сенцов став на війсковий облік
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Український режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов став на війсковий облік. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Оскільки я зараз майже киянин, то пішов і став на війсковий облік. Тепер я солдат запасу", - написав Сенцов.
Він також додав, що "воєнкомати звісно вражають своєю обшарпаністю, але люди всередині дуже хороші".
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"Так і з нашою країною: народ гарний, а нормальну державу побудувати ніяк не в змозі", - резюмував він.
Нагадаємо, Сенцов отримав премію Сахарова в Європарламенті.