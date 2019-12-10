Сенцов стал на военный учет

"Поскольку я сейчас почти киевлянин, пошел и стал на военный учет. Теперь я солдат запаса", - написал Сенцов.

Он также добавил, что "военкоматы конечно поражают своей обтрепанностью, но люди внутри очень хорошие".

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"Так и с нашей страной: народ хороший, а нормальное государство построить никак не в состоянии", - резюмировал он.

Напомним, Сенцов получил премию Сахарова в Европарламенте.