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Сенцов спалив форму ув'язненого, яку носив у російському полоні

Сенцов спалив форму ув'язненого, яку носив у російському полоні

Київ • УНН

 • 11268 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов спалив форму ув'язненого, яку носив у тюрьмі. Відео спалення колишній політв’язень опублікував у своєму Facebook, повідомляє УНН.

"Ну що, символ Росії, гори у пеклі", — заявив режисер. Він назвав робу найбільш ненависною для нього річчю на землі.

Сенцов заявив, що одразу відчув полегшення.

Нагадаємо, Олега Сенцова під час утримання у Росії намагалися максимально ізолювати від інформаційного середовища. Про це він заявив під час першої пресконференції після звільнення.

"Адміністрації була надана команда максимально мене інформаційно ізолювати. Тому я про це нічого не знав. Я знав, що адміністрація намагалася відрубати зв'язки з тими, хто намагався до мене максимально дотягнутися. Мене максимально закатали в інформаційну капсулу", - сказав Сенцов, відповідаючи на питання, чи повідомляли йому про дзвінки, які надходили на його адресу через тюремний Skype.

Олег Сенцов поділився найближчими планами, до яких входять зйомки кіно і вирішення сімейних справ.

Як повідомляв УНН, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту "Бориспіль". Були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сізоновіч, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.

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