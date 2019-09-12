Сенцов сжег форму заключенного, которую носил в российском плену

"Ну что, символ России, гори в аду", - заявил режиссер. Он назвал робу наиболее ненавистной для него вещью на земле.

Сенцов заявил, что сразу почувствовал облегчение.

Напомним, Олега Сенцова во время содержания в России старались максимально изолировать от информационной среды. Об этом он заявил во время первой пресс конференции после освобождения.

«Администрации была дана команда максимально меня информационно изолировать. Поэтому я об этом ничего не знал. Я знал, что администрация пыталась отрубить связи с теми, кто пытался ко мне максимально дотянуться. Меня очень закатали в информационную капсулу", - сказал Сенцов, отвечая на вопрос, сообщали ему о звонках, которые поступали в его адрес через тюремный Skype.

Олег Сенцов поделился ближайшими планами, в которые входят съемки кино и решения семейных дел.

Как сообщал УНН, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет с 35 Украинских приземлился в киевском аэропорту "Борисполь". Были освобождены Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Павел Гриб, Станислав Клих, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Алексей Сизонович, а также захваченные в ноябре 2018 года украинские моряки.