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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 104943 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118490 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110129 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116455 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122974 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149775 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149690 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 191889 просмотра

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Сенцов сжег форму заключенного, которую носил в российском плену

Сенцов сжег форму заключенного, которую носил в российском плену

Киев  •  УНН

 • 11268 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов сжег форму заключенного, которую носил в тюрьме. Видео сожжения бывший политзаключенный опубликовал в своем Facebook, сообщает УНН.

"Ну что, символ России, гори в аду", - заявил режиссер. Он назвал робу наиболее ненавистной для него вещью на земле.

Сенцов заявил, что сразу почувствовал облегчение.

Напомним, Олега Сенцова во время содержания в России старались максимально изолировать от информационной среды. Об этом он заявил во время первой пресс конференции после освобождения.

«Администрации была дана команда максимально меня информационно изолировать. Поэтому я об этом ничего не знал. Я знал, что администрация пыталась отрубить связи с теми, кто пытался ко мне максимально дотянуться. Меня очень закатали в информационную капсулу", - сказал Сенцов, отвечая на вопрос, сообщали ему о звонках, которые поступали в его адрес через тюремный Skype.

Олег Сенцов поделился ближайшими планами, в которые входят съемки кино и решения семейных дел.

Как сообщал УНН, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет с 35 Украинских приземлился в киевском аэропорту "Борисполь". Были освобождены Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Павел Гриб, Станислав Клих, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Алексей Сизонович, а также захваченные в ноябре 2018 года украинские моряки.

Украинские Национальные Новости

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