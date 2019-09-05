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Сенатори США провели зустріч з Зеленським

Сенатори США провели зустріч з Зеленським

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Американські сенатори Рон Джонсон з Вісконсина та Кріс Мерфі з Коннектикуту в Україні провели зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН з посиланням на офіційний Twitter посольства Сполучених Штатів в Україні.

“Під час зустрічі з Президентом Зеленським, сенатори Рон Джонсон та Кріс Мерфі наголосили, що США міцно підтримують суверенітет, територіальну цілісність та євроатлантичну інтеграцію України”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше сьогодні Джонсон та Мерфі зустрілись із головою СБУ Іваном Бакановим, секретарем РНБО Олександром Данилюком та міністром оборони Андрієм Загороднюком. 

Крім того, сенатори провели зустріч з Генеральним прокурором України Русланом Рябошапкою.

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