Сенатори США провели зустріч з Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Американські сенатори Рон Джонсон з Вісконсина та Кріс Мерфі з Коннектикуту в Україні провели зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН з посиланням на офіційний Twitter посольства Сполучених Штатів в Україні.
“Під час зустрічі з Президентом Зеленським, сенатори Рон Джонсон та Кріс Мерфі наголосили, що США міцно підтримують суверенітет, територіальну цілісність та євроатлантичну інтеграцію України”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше сьогодні Джонсон та Мерфі зустрілись із головою СБУ Іваном Бакановим, секретарем РНБО Олександром Данилюком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.
Крім того, сенатори провели зустріч з Генеральним прокурором України Русланом Рябошапкою.