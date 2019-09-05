Американські сенатори зустрілися з Рябошапкою
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Сенатори Рон Джонсон з Вісконсина та сенатор Кріс Мерфі з Коннектикуту прибули з візитом до України та провели зустріч з Генеральним прокурором Русланом Рябошапкою, пише УНН з посиланням на офіційний Twitter посольства Сполучених Штатів в Україні.
“Ми раді вітати сенатора Рона Джонсона з Вісконсина та сенатора Кріса Мерфі з Коннектикуту в Києві, де вони матимуть зустрічі з українськими високопосадовцями щодо міцного партнерства України та США!”, — вказано у повідомленні.
У дипломатичному представництві також вказали, що: “Їхній візит розпочався зустріччю з Генеральним прокурором Русланом Рябошапкою, під час якої він поділився своїми поглядами шодо антикорупційних реформи в Україні”.
Як писав УНН, наприкінці минулого тижня у Генеральній прокуратурі України відбулося представлення Генерального прокурора Руслана Рябошапки.