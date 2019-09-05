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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 104841 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118436 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110078 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116402 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122945 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149763 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149680 просмотра

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Сенаторы США провели встречу с Зеленским

Сенаторы США провели встречу с Зеленским

Киев  •  УНН

 • 10811 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Американские сенаторы Рон Джонсон из Висконсина и Крис Мерфи из Коннектикута в Украине провели встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН со ссылкой на официальный Twitter посольства США в Украине.

"Во время встречи с Президентом Зеленским, сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи отметили, что США прочно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и евроатлантическую интеграцию Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня Джонсон и Мерфи встретились с главой СБУ Иваном Бакановым, секретарем СНБО Александром Данилюком и министром обороны Андреем Загороднюком.

Кроме того, сенаторы провели встречу с Генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой.

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