Сенатори США зустрілись з Бакановим, Данилюком та Загороднюком
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Американські сенатори Рон Джонсон з Вісконсина та Кріс Мерфі з Коннектикуту в Україні провели зустріч з головою СБУ Іваном Бакановим, секретарем РНБО Олександром Данилюком та міністром оборони Андрієм Загороднюком, передає УНН з посиланням на офіційний Twitter посольства Сполучених Штатів в Україні.
“Сенатори Джонсон та Мерфі зустрілись з головою СБУ Іваном Бакановим, секретарем РНБО Олександром Данилюком та міністром оборони Андрієм Загороднюком, обговорили агресію Росії та дізналися про плани України щодо реформування безпекової галузі”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше сенатори зустрілись з Генеральним прокурором України Русланом Рябошапкою.