Сенаторы США встретились с Бакановым, Данилюком и Загороднюком

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Американские сенаторы Рон Джонсон из Висконсина и Крис Мерфи из Коннектикута в Украине провели встречу с председателем СБУ Иваном Бакановым, секретарем СНБО Александром Данилюком и министром обороны Андреем Загороднюком, передает УНН со ссылкой на официальный Twitter посольства США в Украине.