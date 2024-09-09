Сенатор США Грем про зустріч з Зеленським: пріоритетом розмов було знаття обмежень на зброю
Київ • УНН
Сенатор Ліндсі Грем повідомив про обговорення з президентом Зеленським ефективнішого використання зброї та зняття обмежень на неї. Також обговорювалось залучення пілотів F-16 з країн НАТО для тренування українських льотчиків.
Сенатор Ліндсі Грем повідомив, що під час зустрічі з президентом Зеленським пріоритетом обговорення було зняття обмежень на використання зброї та її ефективніше застосування. Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає УНН.
У нас була хороша зустріч, було 3 сенатори та 3 Члени Палати представників. Пріоритетом наших розмов була можливість використання зброї більш ефективно, зняття обмежень на цю зброю
За його словами, також було обговорення "залучення пілотів F-16 з країн НАТО, які у відставці і які могли б тренувати бойових пілотів".
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