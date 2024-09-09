Сенатор США Грэм о встрече с Зеленским: приоритетом разговоров было знаття ограничений на оружие

Сенатор Линдси Грэм сообщил, что во время встречи с президентом Зеленским приоритетом обсуждения было снятие ограничений на использование оружия и его эффективное применение. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.

У нас была хорошая встреча, было 3 сенатора и 3 члена Палаты представителей. Приоритетом наших разговоров была возможность использования оружия более эффективно, снятие ограничений на это оружие - говорит Грэм.

По его словам, также было обсуждение «привлечения пилотов F-16 из стран НАТО, которые в отставке и которые могли бы тренировать боевых пилотов».

Я надеюсь, после выборов будут дополнительные решения от Конгресса относительно большего количества оружия для Украины - подчеркнул Грэм.

Напомним

Президент Украины заявил, что россия уклоняется от мира настолько, насколько мир избегает сильных решений.