Сенатор США Грэм о встрече с Зеленским: приоритетом разговоров было знаття ограничений на оружие
Киев • УНН
Сенатор Линдси Грэм сообщил об обсуждении с президентом Зеленским более эффективного использования оружия и снятия ограничений на него. Также обсуждалось привлечение пилотов F-16 из стран НАТО для тренировки украинских летчиков.
Сенатор Линдси Грэм сообщил, что во время встречи с президентом Зеленским приоритетом обсуждения было снятие ограничений на использование оружия и его эффективное применение. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.
У нас была хорошая встреча, было 3 сенатора и 3 члена Палаты представителей. Приоритетом наших разговоров была возможность использования оружия более эффективно, снятие ограничений на это оружие
По его словам, также было обсуждение «привлечения пилотов F-16 из стран НАТО, которые в отставке и которые могли бы тренировать боевых пилотов».
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