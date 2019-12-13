Сенат затвердив Джона Саллівана послом США в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Заступник держсекретаря США Джон Салліван пройшов процедуру затвердження в верхній палаті США на посаді посла США в Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.
"Сенат у четвер затвердив номінованого президентом Трампом Джона Саллівана на посаду посла Сполучених Штатів у Росії, який стане наступником Джона Хантсмана-молодшого, що подав у відставку в серпні після турбулентного терміну із санкціями проти Москви та розслідуванням щодо втручання Кремля у вибори", - зазначається в повідомленні.
Джон Салліван, який поки що обіймає посаду заступника держсекретаря США, є близьким союзником Майкла Помпео. Сенат підтримав його кандидатуру більшістю голосів – 70 проти 22.
За інформацією NYT, зараз робота посла США в Москві вимагає делікатного підходу. Це пов'язане, з одного боку, із запитаннями до зв'язків Дональда Трампа з росіянами, а з іншого, з його зусиллями зблизити відносини з Путіним попри агресивну поведінку Росії.
Джон Салліван має великий досвід роботи у сфері права та працював у двох попередніх адміністраціях, однак зовсім невеликий бекграунд дипломатичних зв'язків із росіянами, нагадала газета.
Перебуваючи на посаді заступника держсекретаря США, Салліван очолював діалог щодо протистояння тероризму з РФ. Крім того, він керував американською делегацією в липні, яка вела переговори з безпеки з Росією в Женеві.
Нагадаємо, Джон Салліван недавно заявляв, що поліпшення відносин між Білим домом і Кремлем залежить від прихильності Москви мінським угодам щодо врегулювання військового конфлікту на сході України, а також від відмови Росії від спроб підірвати "демократичні процеси" США.