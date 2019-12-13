Сенат утвердил Джона Салливана послом США в России

"Сенат в четверг утвердил номинированного президентом Трампом Джона Салливана на должность посла США в России, который станет преемником Джона Хантсмана-младшего, что подал в отставку в августе после турбулентного срока с санкциями против Москвы и расследованием относительно вмешательства Кремля в выборы", - отмечается в сообщении.

Джон Салливан, пока занимает должность заместителя госсекретаря США, является близким союзником Майкла Помпео. Сенат поддержал его кандидатуру большинством голосов - 70 против 22.

По информации NYT, сейчас работа посла США в Москве требует деликатного подхода. Это связано, с одной стороны, с вопросами по связям Дональда Трампа с русскими, а с другой, с его усилиями сблизить отношения с Путиным, несмотря на агрессивное поведение России.

Джон Салливан имеет большой опыт работы в сфере права и работал в двух предыдущих администрациях, однако совсем небольшой бэкграунд дипломатических связей с русскими, напомнила газета.

Находясь на должности заместителя госсекретаря США, Салливан возглавлял диалог по противостоянию терроризму с РФ. Кроме того, он руководил американской делегацией в июле, которая вела переговоры по безопасности с Россией в Женеве.

Напомним, Джон Салливан недавно заявлял, что улучшение отношений между Белым домом и Кремлем зависит от приверженности Москвы минским соглашениям по урегулированию военного конфликта на востоке Украины, а также от отказа России от попыток подорвать "демократические процессы" США.