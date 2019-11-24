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Держдеп: поліпшення відносин з Кремлем залежить від прихильності Росії мінським угодам

Держдеп: поліпшення відносин з Кремлем залежить від прихильності Росії мінським угодам

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Вашингтоні заявили, що поліпшення відносин між Білим домом і Кремлем залежить від прихильності Москви мінським угодам щодо врегулювання військового конфлікту на сході України, а також від відмови Росії від спроб підірвати "демократичні процеси" США. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США.

Заступник держсекретаря США і ймовірний новий посол США в Росії Джон Салліван заявив про це в ході зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Політики зустрілися в суботу, 23 листопада, в японській Нагої в рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн "великої двадцятки".

Крім цього Салліван і Лавров обговорили "широке коло регіональних і двосторонніх питань", включаючи такі проблеми міжнародної безпеки, як обстановка в Північній Кореї і Сирії, а також співробітництво в боротьбі з тероризмом і стратегічна безпека, повідомила пресслужба Держдепартаменту.

Джон Салліван отримав схвалення комітету Конгресу США на посаду посла в Росії.

Нагадаємо, якщо мінські угоди щодо Донбасу не спрацюють, і це призведе до затягування процесу - буде ухвалено рішення щодо виходу України з мінського процесу. Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив в інтерв'ю ВВС.

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