Держдеп: поліпшення відносин з Кремлем залежить від прихильності Росії мінським угодам
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Вашингтоні заявили, що поліпшення відносин між Білим домом і Кремлем залежить від прихильності Москви мінським угодам щодо врегулювання військового конфлікту на сході України, а також від відмови Росії від спроб підірвати "демократичні процеси" США. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США.
Заступник держсекретаря США і ймовірний новий посол США в Росії Джон Салліван заявив про це в ході зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Політики зустрілися в суботу, 23 листопада, в японській Нагої в рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн "великої двадцятки".
Крім цього Салліван і Лавров обговорили "широке коло регіональних і двосторонніх питань", включаючи такі проблеми міжнародної безпеки, як обстановка в Північній Кореї і Сирії, а також співробітництво в боротьбі з тероризмом і стратегічна безпека, повідомила пресслужба Держдепартаменту.
Джон Салліван отримав схвалення комітету Конгресу США на посаду посла в Росії.
Нагадаємо, якщо мінські угоди щодо Донбасу не спрацюють, і це призведе до затягування процесу - буде ухвалено рішення щодо виходу України з мінського процесу. Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив в інтерв'ю ВВС.