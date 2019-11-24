Госдеп: улучшение отношений с Кремлем зависит от приверженности России минским соглашениям

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 19812 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104695 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 82002 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104484 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116766 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146825 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147574 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140277 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 184353 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116688 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Госдеп: улучшение отношений с Кремлем зависит от приверженности России минским соглашениям

Госдеп: улучшение отношений с Кремлем зависит от приверженности России минским соглашениям

Киев  •  УНН

 • 11756 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Вашингтоне заявили, что улучшение отношений между Белым домом и Кремлем зависит от приверженности Москвы минским соглашениям по урегулированию военного конфликта на востоке Украины, а также от отказа России от попыток подорвать "демократические процессы" США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

Заместитель госсекретаря США и вероятный новый посол США в России Джон Салливан заявил об этом в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Политики встретились в субботу, 23 ноября, в японской Нагое в рамках встречи министров иностранных дел стран "большой двадцатки".

Помимо этого Салливан и Лавров обсудили "широкий круг региональных и двусторонних вопросов", включая такие проблемы международной безопасности, как обстановка в Северной Корее и Сирия, а также сотрудничество в борьбе с терроризмом и стратегическая безопасность, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Джон Салливан получил одобрение комитета Конгресса США на должность посла в России.

Напомним, если минские соглашения по Донбассу не сработают, и это приведет к затягиванию процесса – будет принято решение о выходе Украины из минского процесса. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в интервью ВВС.

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