Госдеп: улучшение отношений с Кремлем зависит от приверженности России минским соглашениям

Заместитель госсекретаря США и вероятный новый посол США в России Джон Салливан заявил об этом в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Политики встретились в субботу, 23 ноября, в японской Нагое в рамках встречи министров иностранных дел стран "большой двадцатки".

Помимо этого Салливан и Лавров обсудили "широкий круг региональных и двусторонних вопросов", включая такие проблемы международной безопасности, как обстановка в Северной Корее и Сирия, а также сотрудничество в борьбе с терроризмом и стратегическая безопасность, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Джон Салливан получил одобрение комитета Конгресса США на должность посла в России.

Напомним, если минские соглашения по Донбассу не сработают, и это приведет к затягиванию процесса – будет принято решение о выходе Украины из минского процесса. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в интервью ВВС.