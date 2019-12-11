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Сенат США допустив проведення слухань щодо імпічменту Трампа без свідків

Сенат США допустив проведення слухань щодо імпічменту Трампа без свідків

Київ • УНН

 • 10761 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сенат США може обійтися без виклику свідків на слуханнях щодо імпічменту президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".

"Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл у вівторок допустив можливість проведення прискореної процедури слухань про імпічмент без виклику свідків. В цьому випадку, сенатори не викликатимуть свідків, задовольнившись результатами розслідування, проведеного палатою представників", - повідомили в ЗМІ.

Також повідомляється, що проведення "усіченого" імпічменту може не сподобатися Дональду Трампу, який закликав Сенат провести повноцінну процедуру слухань щодо імпічменту з викликом свідків, включаючи колишнього віце-президента Джо Байдена.

"Спілкуючись з журналістами, Мітч Макконнелл підкреслив, що остаточне рішення про формат проведення процедури імпічменту в Сенаті буде прийнято тільки в тому випадку, якщо Палата представників більшістю голосів підтримає статті звинувачення проти Трампа. За словами лідера республіканців, судові слухання в Сенаті можуть початися після того, як демократи визнають Трампа винним. За цим піде апеляція юристів Білого дому з вимогою виправдати президента. В цьому випадку, заявив Макконнелл, Сенат "може піти шляхом виклику свідків, фактично проводячи нове розслідування", - сказано у повідомленні ЗМІ.

Відзначається, що мінімум 51 сенатор зі 100 членів Сенату, тобто, більшість, вирішать, що вже почули досить і знають про те, що сталося. Це означає, що вони зможуть перейти до голосування за двома статтями імпічменту.

Нагадаємо, демократи висунули звинувачення проти Дональда Трампа.

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