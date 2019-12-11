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Сенат США допустил проведение слушаний об импичменте Трампа без свидетелей

Сенат США допустил проведение слушаний об импичменте Трампа без свидетелей

Киев  •  УНН

 • 10753 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сенат США может обойтись без вызова свидетелей на слушаниях об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

"Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл во вторник допустил возможность проведения ускоренной процедуры слушаний об импичменте без вызова свидетелей. В этом случае, сенаторы не будут вызывать свидетелей, удовлетворившись результатами расследования, проведенного палатой представителей", - сообщили в СМИ.

Также сообщается, что проведение "усеченного" импичмента может не понравиться Дональду Трампу, который призвал Сенат провести полноценную процедуру слушаний об импичменте с вызовом свидетелей, включая бывшего вице-президента Джо Байдена.

"Общаясь с журналистами, Митч Макконнелл подчеркнул, что окончательное решение о формате проведения процедуры импичмента в Сенате будет принято только в том случае, если Палата представителей большинством голосов поддержит статьи обвинения против Трампа. По словам лидера республиканцев, судебные слушания в Сенате могут начаться после того как демократы признают Трампа виновным. За этим последует апелляция юристов Белого дома с требованием оправдать президента. В этом случае, заявил Макконнелл, Сенат "может пойти путем вызова свидетелей, фактически проводя новое расследование", - говорится в сообщении СМИ.

Отмечается, что минимум 51 сенатор из 100 членов Сената, то есть, большинство, решат, что уже услышали достаточно и знают о том, что произошло. Это означает, что они смогут перейти к голосованию по двум статьям импичмента.

Напомним, демократы выдвинули обвинения против Дональда Трампа.

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