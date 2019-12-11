Сенат США допустил проведение слушаний об импичменте Трампа без свидетелей

"Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл во вторник допустил возможность проведения ускоренной процедуры слушаний об импичменте без вызова свидетелей. В этом случае, сенаторы не будут вызывать свидетелей, удовлетворившись результатами расследования, проведенного палатой представителей", - сообщили в СМИ.

Также сообщается, что проведение "усеченного" импичмента может не понравиться Дональду Трампу, который призвал Сенат провести полноценную процедуру слушаний об импичменте с вызовом свидетелей, включая бывшего вице-президента Джо Байдена.

"Общаясь с журналистами, Митч Макконнелл подчеркнул, что окончательное решение о формате проведения процедуры импичмента в Сенате будет принято только в том случае, если Палата представителей большинством голосов поддержит статьи обвинения против Трампа. По словам лидера республиканцев, судебные слушания в Сенате могут начаться после того как демократы признают Трампа виновным. За этим последует апелляция юристов Белого дома с требованием оправдать президента. В этом случае, заявил Макконнелл, Сенат "может пойти путем вызова свидетелей, фактически проводя новое расследование", - говорится в сообщении СМИ.

Отмечается, что минимум 51 сенатор из 100 членов Сената, то есть, большинство, решат, что уже услышали достаточно и знают о том, что произошло. Это означает, что они смогут перейти к голосованию по двум статьям импичмента.

Напомним, демократы выдвинули обвинения против Дональда Трампа.