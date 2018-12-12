Сенат Чехії схвалив постанову щодо російської агресії біля Керченської протоки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сенат Чехії засудив затримання українських човнів та їх екіпажів російськими військовими біля Криму. На думку Сенату, лідери вищого рівня країн ЄС мають також представити чітку позицію з цього питання на майбутньому саміті. Верхня палата Сенату в середу закликала уряд відстоювати цю позицію на засіданні Європейської ради в кінці тижня, передає УНН з посиланням на “iRozhlas”.
“Європейська Рада має зайняти чітку позицію щодо застосування сили в Керченській протоці, тому що дестабілізація Європейського сусідства загрожує всьому Європейському союзу”, — йдеться в тексті постанові, яка була підтримана 57 з 63 сенаторів.
В Українському МЗС привітали резолюцію, а посол України в Чехії зазначив, що в своїй постанові Сенат “назвав блокування Росією свободи судноплавства у Керченській протоці грубим порушенням міжнародного права, закликав РФ негайно звільнити українських моряків і судна, а також закликав уряд Чеської Республіки домагатися врахування цієї позиції на Саміті ЄС 13-14 грудня”.
Як повідомляв УНН, Сейм Литви у понеділок ухвалив резолюцію, якою після інциденту в Керченській протоці закликає Захід виставити Росії конкретні вимоги, невиконання яких потягнуло б за собою посилення санкцій, які можуть стосуватися газового, нафтового і фінансового секторів країни, включно з виключенням Росії з системи SWIFT.