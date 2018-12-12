Сенат Чехии одобрил постановление о российской агрессии у Керченского пролива
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Сенат Чехии осудил задержание украинских лодок и их экипажей российскими военными возле Крыма. По мнению Сената, лидеры высшего уровня стран ЕС также должны представить четкую позицию по этому вопросу на предстоящем саммите. Верхняя палата Сената в среду призвала правительство отстаивать эту позицию на заседании Европейского совета в конце недели, передает УНН со ссылкой на "iRozhlas".
"Европейский Совет должен занять четкую позицию относительно применения силы в Керченском проливе, потому что дестабилизация Европейского соседства угрожает всему Европейскому союзу", - говорится в тексте постановления, которое была поддержано 57 из 63 сенаторов.
В украинском МИД поздравили резолюцию, а посол Украины в Чехии отметил, что в своем постановлении Сенат "назвал блокирование Россией свободы судоходства в Керченском проливе грубым нарушением международного права, призвал РФ немедленно освободить украинских моряков и суда, а также призвал правительство Чешской Республики добиваться учета этой позиции на Саммите ЕС 13-14 декабря".
Как сообщал УНН, Сейм Литвы в понедельник принял резолюцию, которой после инцидента в Керченском проливе призывает Запад выставить России конкретные требования, невыполнение которых повлекло бы за собой усиление санкций, которые могут касаться газового, нефтяного и финансового секторов страны, включая с исключением России из системы SWIFT.