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Сенат Чехии одобрил постановление о российской агрессии у Керченского пролива

Киев • УНН

 • 8250 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Сенат Чехии осудил задержание украинских лодок и их экипажей российскими военными возле Крыма. По мнению Сената, лидеры высшего уровня стран ЕС также должны представить четкую позицию по этому вопросу на предстоящем саммите. Верхняя палата Сената в среду призвала правительство отстаивать эту позицию на заседании Европейского совета в конце недели, передает УНН со ссылкой на "iRozhlas".

Сенат Чехии одобрил постановление о российской агрессии у Керченского пролива

"Европейский Совет должен занять четкую позицию относительно применения силы в Керченском проливе, потому что дестабилизация Европейского соседства угрожает всему Европейскому союзу", - говорится в тексте постановления, которое была поддержано 57 из 63 сенаторов.

В украинском МИД поздравили резолюцию, а посол Украины в Чехии отметил, что в своем постановлении Сенат "назвал блокирование Россией свободы судоходства в Керченском проливе грубым нарушением международного права, призвал РФ немедленно освободить украинских моряков и суда, а также призвал правительство Чешской Республики добиваться учета этой позиции на Саммите ЕС 13-14 декабря".

Как сообщал УНН, Сейм Литвы в понедельник принял резолюцию, которой после инцидента в Керченском проливе призывает Запад выставить России конкретные требования, невыполнение которых повлекло бы за собой усиление санкций, которые могут касаться газового, нефтяного и финансового секторов страны, включая с исключением России из системы SWIFT.

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